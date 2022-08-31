В Косове пятеро мужчин изнасиловали 11-летнюю девочку

По данным полиции, девочку отвели в дом, где над ней совершали сексуальное насилие. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В частично признанном Косово четвертый день идет обсуждение случая изнасилования 11-летней девочки пятью мужчинами в столице Приштине. В результате должности лишились руководитель пенитенциарной службы и полиции. Об этом сообщают местные издания Exit и Kosovo Online.

Изнасилование произошло в прошлую субботу, но впервые о нем сообщили в воскресенье. По данным полиции, девочку отвели в дом, где над ней совершали сексуальное насилие до пяти мужчин.

Позже полиция сообщила о задержании всех пятерых подозреваемых, среди них трое несовершеннолетних. Один из них, как выяснилось, имел девять судимостей, другой - публиковал в соцсетях фото и видео с оружием под рэперскую музыку.

С осуждением преступления выступили министр внутренних дел Косова Джеляль Свечля, президент Вьоса Османи и премьер-министр Альбин Курти. В отставку подали глава полиции страны Самедин Мехмети и руководитель пенитенциарной службы Альи Гаши.

В среду неправительственные правозащитные организации устроили акцию протеста против насилия в отношении женщин в Приштине, где несколько тысяч человек скандировали лозунги Защитите женщин и девушек, Научите парней и Виновато государство.

Правозащитники обратили внимание на то, что в Косове изнасилования более чем в 70% случаев касаются несовершеннолетних. В то же время полиция утверждает, что в этом году по сравнению с 2021 годом количество случаев изнасилований уменьшилось.

В Косове изнасилование карается лишением свободы на срок от двух до 10 лет, а если жертвой стала несовершеннолетняя - от пяти до 20 лет.