Штайнмайер обвинил РПЦ в поддержке войны в Украине

Российские власти используют православную церковь для пропаганды своей агрессивной политики и войны против Украины.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Русскую православную церковь (РПЦ) за поддержку войны в Украине. Об этом в среду, 31 августа, сообщает DW.

О негативной роле церкви в войне он заявил в своей речи на ассамблее Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком Карлсруэ.

"РПЦ оправдывает войну в Украине - против таких же, как и они, против собственных братьев и сестер по вере. Эта пропаганда против свободных прав граждан другой страны, этот национализм, произвольно заявляющий о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры, должен встретить наше сопротивление", - сказал Штайнмайер.

Свои слова президент Германии произнес тогда, когда в зале находились представители РПЦ.

"Ожидаю от этой встречи, что их не обойдет правда об этой жестокой войне и критике роли их церковного руководства", - добавил он.

Президент напомнил, что в Украине произошло большое количество военных преступлений в отношении религиозных объектов в Украине, а также разрушено много других гражданских зданий. Поэтому путь которым сейчас движется РПЦ он назвал "кощунственным неверным".

"Ни один христианин, который еще имеет веру, разум и чувства, не сможет рассмотреть в этом волю Божию", - добавил В итоге Штайнмайер.

Известно, что патриарх Кирилл оправдывает российское военное вторжение в Украину и призвал Кремль и далее воплощать задуманное.

Напомним, Канада ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Ранее сообщалось, что Великобритания тоже ввела ограничения в отношении главы РПЦ.