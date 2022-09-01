США готовили украинцев к контрнаступлению - CNN

Между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

Во время подготовки Украины к контрнаступлению США призвали Киев ограничить операцию по целям и географии, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и "застревания" на нескольких фронтах одновременно. Об этом в среду, 31 августа пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники на Западе и в Украине.

По словам источников, дискуссии между Украиной и США предусматривали участие в "военных играх" - аналитических упражнениях, которые имели целью помочь украинским военным понять, какие силы им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха при разных сценариях.

"Первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области", - объяснили источники.

В свою очередь, спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

"Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы", - сказал Райдер.

Напомним, наканцне сообщалось об очередном ударе по Антоновскому мосту. Отмечалось, что это, вероятно, завершающий аккорд.