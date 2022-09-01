Стало известно, где и когда похоронят Горбачева

Вечером 30 августа стало известно о смерти Михаила Горбачева. Последний советский лидер умер на 92-м году жизни.

Похороны Михаила Горбачева состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище Москвы, а церемония прощания с первым и последним президентом СССР пройдет в Колонном зале Дома профсоюзов в российской столице. Об этом в среду, 31 августа, сообщила его дочь Ирина, передает агентство Reuters.

Отмечается, что часовня будет открыта для посещения с 10.00 до 14.00 по московскому времени.

Колонный зал Дома профсоюзов в Москве уже использовался для похоронных церемоний видных советских деятелей. Здесь прощались со Сталиным, когда он скончался в 1953 году, а до этого - с основателем СССР Владимиром Лениным.

Последним российским политиком, чья похоронная церемония проходила в этом зале, был скончавшийся в апреле этого года Владимир Жириновский.

Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

Политика похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года.

Известно, что Горбачев заявлял, что мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы СССР существовал до сих пор.