В Британии заработала "ветряная ферма" размером как пол Киева

Самая крупная морская ветровая электростанция появилась у берегов Соединенного Королевства.

Hornsea 2 - крупнейшая в мире морская ветровая электростанция - заработала в 90 километрах от английского Йоркшира. Такие сооружения еще называют "ветряными фермами". Об этом сообщает BBC.

Эта "ветряная ферма" расположена на площади 462 квадратных километра, что немного больше чем половина Киева. Она состоит из 165 турбин высотой почти 200 метров над уровнем моря каждая.

Владельцем "ветряной фермы" является компания Orsted. Там сообщили, что ветровая электростанция способна генерировать электроэнергию около 1,3 миллиона домохозяйств.

Великобритания в 2021 году получала 40% электроэнергии из возобновляемых источников. Значительная часть из них приходилось на ветровые электростанции.

Отметим, что поиск альтернативных источников электроэнергии вызван энергетическим кризисом. Причиной последнего является полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты демонтировали и вывезли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию. Она размещалась под Токмаком Запорожской области.