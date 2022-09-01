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В РФ пригрозили не поставлять нефть некоторым странам

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что идея о пределе цен на российскую нефть является полным абсурдом.
В РФ пригрозили не поставлять нефть некоторым странам

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат предел цен, поскольку не будет "работать на нерыночных условиях".Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем им поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - заявил он.

Новак также заявил, что "идея о пределе цен на российскую нефть является полным абсурдом" и "заплатят за нее потребители в ЕС, США".

Ранее сообщалось, что G7 вводит потолок цен на нефть РФ. Лидеры Большой семерки намерены мобилизовать против России все страны, потребляющие нефть.

 

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