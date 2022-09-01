Москвичка покончила с собой из-за угрозы ядерной войны

Тело 37-летней Оксаны обнаружил ее родственник, после того как она долго не выходила на связь.

В Москве 37-летняя женщина совершила суицид из-за страха перед ядерной войной. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Тело 37-летней Оксаны обнаружил ее родственник, после того как она долго не выходила на связь. Женщина повесилась на антресоли. По словам родственников, последнее время она страдала от депрессии. В квартире нашли записку, где Оксана писала, что не хочет умирать в войне.

"Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я ухожу к деду", - написала женщина.

Ранее сообщалось, что в Москве умер 67-летний вице-президент Лукойла Равиль Маганов - он выпал из окна больницы.