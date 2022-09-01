ЕК довольна уровнем заполнения газохранилищ

Европейские страны превзошли цель 80%, что касается заполнения газовых хранилищ, хотя регламентом это предусматривалось на 1 ноября.

В Еврокомиссии удовлетворены ходом заполнения газохранилищ в государствах ЕС к предстоящей зиме, сообщил официальный представитель ЕК Тим Макфи. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В целом на европейском уровне мы превзошли цель 80%, что касается заполнения газовых хранилищ, хотя регламентом это предусматривалось на 1 ноября. Мы удовлетворены достигнутым результатом, но в то же время мы не можем ослаблять наши усилия и просим государства-члены продолжать работать в этом направлении", - заявил он на брифинге в Брюсселе.

По словам Макфи, есть государства-члены ЕС, превысившие этот показатель, есть те, которые его еще не достигли.

В свою очередь руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер счел необходимым пояснить, что "запасы газа в одной из стран ЕС предназначены не только для снабжения одной этой страны". Он указал на то, что некоторые страны союза вынуждены рассчитывать на возможности запасов в хранилищах других государств-членов.

Ранее сообщалось, что подземные газохранилища Евросоюза заполнены уже на 80%, на два месяца раньше планировавшегося.