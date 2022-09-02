В Кишиневе отреагировали на намерение РФ "защищать русскоязычных в Молдове"

МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах России для объяснения политики в отношении меньшинств.

В МИД Молдовы ответили на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Москвы "защищать русскоязычное население" в этой стране. Соответствующий комментарий в четверг, 1 сентября, обнародовал представитель МИД Молдовы Даниэль Водев Twitter.

"По-прежнему Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно размещенные на нашей территории. Какие-либо предположения о другом подходе безосновательны", - написал он.

Спикер добавил, что в связи с недавними заявлениями МИД РФ "это напоминание коллегам" о том, что Молдова – демократическая страна, и права и свободы каждого, включая тех, кто разговаривает на русском, украинском, гагаузском, болгарском и других языках меньшинств гарантированы.

Воде также отметил, что для разъяснения этой позиции МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах России.

Напомним, Лавров заявил, что любые действия, угрожающие безопасности российских военных в Приднестровье, которых в Москве называют "миротворцами", будут рассматриваться как нападение на Россию.