G7 объявят план ограничения цены на нефть РФ - СМИ

Главы финансовых ведомств стран Большой семерки соберутся в пятницу, 2 сентября, чтобы одобрить этот план и определиться со сроком.

Министры финансов стран G7 в ближайшее время могут обнародовать план установления ограничений на цену нефти, которую экспортирует Россия, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что руководители финансовых ведомств стран Большой семерки соберутся в пятницу, 2 сентября, чтобы одобрить этот план и определиться со сроком его реализации.

Ожидаемая мера может стать эффективным способом сокращения доходов России от продажи энергоносителей. В то же время, указывается на ряд проблем на пути реализации этих ограничений.

Согласно плану, уточняет издание, страны G7 запретят финансирование и страхование поставок российской нефти, за исключением случаев, когда она приобретается по установленной цене. Эти страны охватывают не более 30% мировой финансовой системы и страхуют более 90% мировых транспортных перевозок.

"Наша цель – создать такую ​​разрешительную систему, которая позволит российской нефти течь, но снизит доходы России", - заявил замминистра финансов США Уолли Адеем.

Среди важных все еще обсуждаемых деталей - цена, на которую может быть установлен предел. Чиновники ищут баланс между ограничением российских доходов и сохранением стимула для России продавать свою нефть.

План по ограничению цен также будет распространяться на нефтепродукты, в том числе бензин - еще один важный источник поступлений России от экспорта.

Напомним, в РФ пригрозили не поставлять нефть некоторым странам и заявили, что что идея о пределе цен на российскую нефть является полным абсурдом.