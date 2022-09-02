В ЕС рекомендовали утвердить две новые вакцины против штамма Омикрон
Европейскоеагентствопо лекарственным средствам (ЕМА) рекомендует одобрить две новые вакцины против Омикрон-штамма коронавируса.Об этомв четверг, 1 сентября, сообщает пресс-служба агентства.
"Медицинский комитет ЕМА рекомендует разрешить две вакцины, адаптированные для предоставления лучшей защиты против COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обе вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna следует разрешить для вакцинации лиц от 12 лет, уже получивших по меньшей мере две прививки против COVID-19.
"Эти препараты – версии оригинальных вакцин Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), приспособлены к штамму Omicron BA.1 в дополнение к оригинальному штамму SARS-CoV-2", - пояснили в ведомстве.
По данным научных исследований, обе вакцины вызывают более сильную иммунную реакцию на штамм BA.1, чем оригинальные вакцины.
Рекомендация ЭМА была направлена Европейской комиссии, которая должна принять окончательное решение об использовании новых вакцин на территории ЕС.
Напомним, в августе Украина получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Janssen. Партия распределена и доставлена в 21 область Украины и Киев.
Ранее Минздрав рекомендовал делать вторую бустерную вакцинацию против COVID-19. Прививки могут получить люди старше 60 лет и взрослые с хроническими болезнями.