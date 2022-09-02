В ЕС рекомендовали утвердить две новые вакцины против штамма Омикрон

Обе вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna вызывают более сильную иммунную реакцию на штамм BA.1, чем оригинальные вакцины.

Европейскоеагентствопо лекарственным средствам (ЕМА) рекомендует одобрить две новые вакцины против Омикрон-штамма коронавируса.Об этомв четверг, 1 сентября, сообщает пресс-служба агентства.

"Медицинский комитет ЕМА рекомендует разрешить две вакцины, адаптированные для предоставления лучшей защиты против COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna следует разрешить для вакцинации лиц от 12 лет, уже получивших по меньшей мере две прививки против COVID-19.

"Эти препараты – версии оригинальных вакцин Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Spikevax (Moderna), приспособлены к штамму Omicron BA.1 в дополнение к оригинальному штамму SARS-CoV-2", - пояснили в ведомстве.

По данным научных исследований, обе вакцины вызывают более сильную иммунную реакцию на штамм BA.1, чем оригинальные вакцины.

Рекомендация ЭМА была направлена ​​Европейской комиссии, которая должна принять окончательное решение об использовании новых вакцин на территории ЕС.

Напомним, в августе Украина получила 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Janssen. Партия распределена и доставлена ​​в 21 область Украины и Киев.

Ранее Минздрав рекомендовал делать вторую бустерную вакцинацию против COVID-19. Прививки могут получить люди старше 60 лет и взрослые с хроническими болезнями.