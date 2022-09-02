Ограничить нефть и газ. Новые санкции против РФ

Семь ведущих западных держав договорились ввести "ценовой потолок" на российскую нефть. Что это значит?

Запад уже пытался ввести эмбарго на российские энергоносители. Вышел он достаточно ограниченным, поэтому теперь взялись за попытки урезания доходов Москвы от экспорта ресурсов, путем введения ценового потолка.

Суть идеи

США опасаются резкого скачка мировых цен на сырье и нефтепродукты грядущей зимой и предлагают всем договориться и предложить России за нефть не рыночную цену, а фиксированную - чуть выше себестоимости.

По задумке авторов, идея ценового потолка, дает России возможность избежать тотального эмбарго, сохранить рынки сбыта и нефтяную промышленность, но ограничит доходы от экспорта и возможности Кремля финансировать войну против Украины.

"Без ценового потолка мы окажемся перед угрозой глобального скачка цен на энергоносители, если (из-за эмбарго) остановится большая часть российской нефтедобычи", - сказала инициатор идеи, глава американского минфина Джаннет Йеллен.

Россия уже продает свою нефть со скидкой, в основном в Китай и Индию. Если до войны российская смесь Urals торговалась с дисконтом в несколько долларов к эталонному сорту Brent, то с введением западных санкций этот дисконт увеличился до 30-40 долларов.

Чем ближе европейское эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря и приведет к резкому искусственному сокращению предложения нефти в мире и скачку цен, тем меньше этот дисконт. Однако Urals по-прежнему стоит примерно на 20 долларов дешевле барреля Brent, за который в пятницу давали 95 долларов.

Глобальная перестройка

Даже если Индия и Китай не присоединятся к ценовому потолку, путь российской нефти на рынок будет серьезно осложнен с введением европейских санкций в декабре, поскольку Евросоюз, Швейцария и Великобритания не только запретят своим заводам и трейдерам покупать ее, но и введут запрет на страхование, финансирование и фрахт судов.

Поскольку в танкерных перевозках доминирует Греция, страхование сосредоточено в Лондоне, а трейдинг - в Швейцарии, России придется искать не только новых покупателей, но и строить с нуля альтернативные цепочки поставок на мировой рынок.

Такая масштабная перестройка мирового нефтяного рынка невозможна в одночасье. Она чревата резким падением добычи нефти в России и скачком цен на нефтепродукты и сырье в мире. Ценовой потолок как раз позволит избежать и того, и другого. Заплатить за него предлагается России.

Ответ России

Россия говорит, что продавать нефть ниже себестоимости не будет. Вице-премьер Александр Новак утверждает, что Россия готова торговать только по рыночной цене.

"Если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - сказал он.

Без российской нефти

Россия входит в тройку ведущих мировых экспортеров нефти наряду с Саудовской Аравией и США.

До вторжения в Украину она поставляла на мировые рынки почти 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, но из-за санкций и самоограничений со стороны покупателей мировой рынок лишился около 2 млн баррелей российского нефтяного экспорта, по оценкам S&P Global.

В результате цены на нефть выросли и превысили 100 долларов за баррель и увеличились бы еще, но Запад вмешался с интервенцией из стратегических запасов, крупнейшей за полвека с момента арабского нефтяного эмбарго начала 1970-х.

Схожая идея для газа

Европейский Союз должен ограничить цену на газ, транспортируемый по трубопроводам из России, чтобы смягчить последствия манипулирования рынком режимом Владимира Путина, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цена на газ для европейского рынка для поставок в октябре колебалась на уровне около 213 евро за мегаватт-час. Год назад она была около 29 евро, а два года назад – около 15 евро/МВт-час. Она начала заметнее расти осенью прошлого года, достигнув максимума около 345 евро/МВт-час вскоре после вторжения российских войск в Украину.

Возможность введения максимальных цен на российский газ через неделю обсудят министры энергетики стран ЕС, внеочередное заседание которых созвало чешское председательство в Совете ЕС.

Президент Еврокомиссии также призвала к энергосбережению, конкретный план она должна представить в середине сентября.