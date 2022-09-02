В венгерском парламенте установили бюст Миклоша Хорти

Инициаторами установления статуи стали депутаты крайней правой партии Наша родина. Бюст установили в офисе вице-спикера парламента Доры Дюро.

В парламенте Венгрии была установлена ​​статуя генерала Миклоша Хорти, который фактически возглавлял страну во время Второй мировой войны, когда она была союзницей нацистской Германии - это вызвало протесты Израиля и еврейского сообщества. Об этом сообщают Daily News Hungary и The Jerusalem Post.

Инициаторами установления статуи стали депутаты крайней правой партии Наша родина. Бюст установили в офисе вице-спикера парламента Доры Дюро. В то же время этот шаг не согласовали со спикером Ласло Кевером, который не разрешил использование официального конференц-зала парламента для представления статуи Хорти.

Посольство Израиля в Венгрии резко осудило этот шаг, заявив, что "трудно представить, что в современной Венгрии в центре Европы все еще есть политические круги, занимающиеся прославлением человека, ответственного за бесчеловечные страдания и смерти сотен тысяч венгров, преимущественно евреев".

"Для антисемитизма и антисемитских идей не может быть места и толерантности, точка", - говорилось в заявлении.

После того как ситуация получила огласку, один из депутатов "Нашей родины" заявил в эфире венгерского телевидения, что к могиле Хорти возлагали венки "благодарные евреи", а его биография окутана "историческими фальсификациями".

На это в Федерации еврейских сообществ Венгрии сказали, что "75% венгерских евреев не могут быть благодарны Хорти, поскольку они были убиты во время Второй мировой войны и Холокоста". Там также считают, что установка бюста Миклоша Хорти в парламенте страны незаконна, и призвали спикера Ласло Кевера изъять его.

Миклош Хорти являлся фашистским лидером Венгрии, выступившим на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне. Под ее конец, когда Союзники начали наступление, Хорти начал с ними переговоры, из-за чего войска Гитлера вторглись в Венгрию и устроили депортацию более 430 тысяч евреев в Аушвиц.Считается, что венгерский диктатор лично одобрял некие убийства и депортации евреев. Правда, в Венгрии есть мнение, что Хорти своими действиями спас страну от нацизма и даже выступал против Холокоста.

Ранее в Венгрии заявили, что будут покупать дополнительный газ у РФ. Договоренность предусматривает поставку дополнительных 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября.

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