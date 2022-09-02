США вынесли самый строгий приговор за участие в штурме Капитолия

Прокуроры просили для Вебстера 17,5 года лишения свободы, но суд решил присудить ему 10 лет тюрьмы плюс три года надзора со стороны правоохранителей.

Окружной суд Вашингтона приговорил бывшего офицера полиции Нью-Йорка Томаса Вебстера к 10 годам заключения за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года - это самый строгий приговор, вынесенный на сегодняшний день по этому делу. Об этом сообщает AP.

Как установил суд, Вебстер прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка накануне 6 января, чтобы принять участие в мероприятии 45-го президента США Дональда Трампа против "фальсификации" выборов. С собой бывший полицейский привез флаг корпуса морских сил на металлическом флагштоке.

Уже в Капитолии Вебстер с бранью бросил в полицейского Ноя Рэтбена металлический крепеж для велосипедов, а после того, как Рэтбен дал ему по лицу, пытался проткнуть правоохранителя флагштоком. После этого Рэтбен повалил Вебстера на землю и обезоружил.

На суде экс-полицейский из Нью-Йорка заявил, что хотел подать законодателям Конгресса "петицию о пересмотре" результатов выборов президента США в 2020 году, но якобы не собирался вмешиваться в работу органа.

Сначала Вебстер заявлял, что просто действовал в рамках самозащиты и не хотел никого обидеть, но после показа в суде видео из нагрудной камеры Рэтбена признал свою вину и извинился.

Прокуроры просили для Вебстера 17,5 года лишения свободы, но суд решил присудить ему 10 лет тюрьмы плюс три года надзора со стороны правоохранителей. На сегодняшний день это самый большой приговор за участие в событиях 6 января: предыдущий максимальный срок заключения составлял семь лет и три месяца.

Как известно, 6 января тысячи поклонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела. Суды уже вынесли приговоры в отношении около 250 участников штурма.

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