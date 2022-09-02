В РФ решили давать участникам "спецоперации" землю в Крыму и Подмосковье

По замыслу Минобороны России, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе войны.

Министерство обороны России предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченным наградами за участие в "специальной военной операции", земельные участки в Крыму и под Москвой. Проект указа опубликован на портале правовой информации России, сообщает Крым.Реалии.

В документе органам исполнительной власти Московской области, российским властям аннексированных Севастополя и Крыма рекомендуется "принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно".

По замыслу Минобороны России, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе войны и ветеранам боевых действий.

Кстати, после начала полномасштабной войны против Украины в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Помимо самих военных, это сотрудники ФСБ России, "отражавшие вооруженные провокации", и гражданские специалисты - например, врачи и строители, выполнявшие "задания" в Украине, уточняет российское издание Медиазона. На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона "О ветеранах" и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съемное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.

Напомним, ранее в Крыму прогремели взрывы. Позже стало известно, что произошли сразу два инцидента: пожар на трансформаторной подстанции и детонация на складе боеприпасов.

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