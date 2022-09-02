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В ЕС отреагировали на решение России остановить Северный поток

Российскую компанию Газпром назвали ненадежным поставщиком, а Россию обвинили в цинизме, поскольку она не выполняет контракты, а предпочитает сжигать газ.
В ЕС отреагировали на решение России остановить Северный поток

В Евросоюзе резко отреагировали на решение РФ полностью остановить прокачку газа по Северному потоку-1. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер назвал неисправность турбины лживым предлогом.

"Объявление Газпрома сегодня днем о том, что он вновь закрывает Северный поток-1 под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - написал он в Twitter.

 

Напомним, ранее российская газовая компания Газпром объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Северный поток из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции Портовая, которая продолжает работать.

 

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