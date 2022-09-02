Латвия призвала дать Украине больше оружия

Запад своей нерешительностью из-за страха спровоцировать ядерную войну сыграл на руку Путину, считает Рига.

Президент Латвии Эгилс Левитс и министр обороны страны Артис Пабрикс призвали союзников в НАТО дать Украине больше современных боевых танков и авиации. Также Рига призвала Запад не ослаблять противодействие Кремлю. Об этом Летвис и Пабрикс в пятницу, 2 сентября, заявили в интервью The Times.

"Запад, США, Европейский Союз, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине. Я считаю, что Запад должен передать Украине все оружие, в котором она нуждается", - сказал латвийский президет.

Он же обратил внимание на то, что Украина очень эффективно использует уже переданное ей вооружение.

По мнению министра обороны Латвии, Запад своей нерешительностью из-за страха спровоцировать ядерную войну "поощрил Владимира Путина", а потому он должен помогать Киеву "всем, кроме собственных военных, чтобы тот освободил всю оккупированную Россией территорию".

"Русская информационная война и пропаганда оказала значительное влияние. Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации конфликта и огорчить Путина, Кремль, Россию. Но единственное, что провоцирует Россию, - это слабость", - подчеркнул Пабрикс.

"Я не вижу никакой причины, почему бы Украине не получить западные бронированные машины. Почему нет? Только потому, что Россия может расстроиться?" - добавил он.

Глава латвийского Минобороны также сравнил войну России против Украины со Второй мировой, в которой Москва действует подобно нацистам.

Напомним, после того, как Россия развязала войну против Украины, власти Латвии аннулировали 761 вид на жительства россиян.

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