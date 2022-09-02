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Поезд в цветах украинского флага запустила японская компания Kotohira Railw

Японские железнодорожники выразили свою поддержку Укрзализныце и ее работникам, которые рискуют жизнью.
Поезд в цветах украинского флага запустила японская компания Kotohira Railw

По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на информацию в Twitter.

Как пояснили в компании, она стремится поддержать Укрзализныцю и ее сотрудников, которые, в условиях российского военного вторжения, рискуют жизнью при перевозках беженцев в безопасные районы и транспортируют гуманитарные грузы.

"Японская железная дорога сделала это в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей из горячих точек, рискуя собственной жизнью", - сказано в сообщении. 

Как отмечается, прокатиться в таком вагоне можно в городе Такамацу.
 
 
Takamatsu-Kotohira Electric Railroad -  является оператором трех железнодорожных линий в Кагава на острове Сикоку. 
 
Ранее сообщалось, что Токио на запрос украинских властей передаст Киеву фургоны и беспилотники.
 
Япония ввела запрет на импорт золота из России. До этого Минобороны страны предупредило о военной угрозе со стороны РФ и Китая.

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