Поезд в цветах украинского флага запустила японская компания Kotohira Railw

По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на информацию в Twitter.

Как пояснили в компании, она стремится поддержать Укрзализныцю и ее сотрудников, которые, в условиях российского военного вторжения, рискуют жизнью при перевозках беженцев в безопасные районы и транспортируют гуманитарные грузы.

"Японская железная дорога сделала это в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей из горячих точек, рискуя собственной жизнью", - сказано в сообщении.