МИД РФ запросило у США более 50 виз, но ему отказали
Российская Федерация запросила у Соединенных Штатов 56 виз для российского МИДа, в частности, для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его делегации. Они намеревались поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН, однако не получили ни одной визы. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает Reuters.
На это отреагировал постпред России в ООН Василий Небензя, который в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявил, что это "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан, делегатов на другие мероприятия ООН.
Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания ООН и отметил, что "заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку".
По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.
Представитель Госдепа отметил, что Россия "серьезно ограничила штат американского посольства и, следовательно, ограничила возможность по обработке виз".
Напомним, глава украинского правительства призвал к всеобщему европейскому "визовому бану" всех россиян.
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