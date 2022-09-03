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Азербайджан нарастит подачу газа в Европу

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено для экспорта в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.
Азербайджан нарастит подачу газа в Европу

Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на форуме "Амброзетти" в итальянском городе Черноббио. Об этом в субботу, 2 сентября, заявила его пресс-служба.

Пропускная способность ТАР составляет 10 млрд куб. м. Алиев отметил, что Азербайджан планирует довести мощность Транс-Анатолийского газопровода до 32 млрд кубометров.

"Для этого должны быть сделаны важные шаги - политические решения, технические мероприятия и, конечно, инвестиции. Потому что возможности разных сегментов Южного газового коридора разные", - сказал Алиев. 

Он подчеркнул, что спрос на азербайджанский газ очень большой.

"Мы видим, что вопрос природного газа является одним из самых актуальных вопросов повестки дня европейцев. Могу сказать, что с начала российско-украинской войны мы получили официальные обращения из более чем 10 стран по увеличению объемов экспорта газа или началу экспорта", - заявил президент Азербайджана.

Алиев отметил, что подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров.

TANAP является частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) от Баку до юга Италии. Газопровод прокачивает газ из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе и соединяется с Трансадриатическим газопроводом.

В Европе в настоящее время азербайджанский газ покупают Италия, Греция и Болгария.

Напомним, российская газовая компания Газпром объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу Северный поток из-за обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции Портовая, которая продолжает работать.

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