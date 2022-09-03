Флешмоб начался с твита американской железнодорожной компании Amtrak. В ее аккаунте появилось слово "поезда".

В Twitter начался глобальный флешмоб, в котором люди и компании должны описать себя всего одним словом. Во флешмобе принимают участие лидеры и известные лица многих государств. Как отмечает издание TJournal, которое одним из первых обратило внимание на акцию, флешмоб стартовал 1 сентября с поста американской железнодорожной компании Amtrak со словом "поезда".

Президент Владимир Зеленский выбрал слово Freedoм (свобода). Его твит репостнул Борис Джонсон, написав Ukraine.

В Twitter начался стихийный флешмоб

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба твитнул "Weapons" - "Оружие", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк - "ATACMS", а секретарь СНБО Алексей Данилов написал "putinkaputt".

Министр обороны Алексей Резников также был краток, написав "Justice" - "Справедливость", а в самом Министерстве обороны запостили слово, которое очень хотят услышать все украинцы - "Victory" ("Победа"). Первая леди Елена Зеленская твитнула слово "Truth" - "Правда".

Джо Байден избрал democracy (демократия). Анджей Дуда - Solidarity (солидарность). Матти Маасикас - посол ЕС в Украине - слово "Вместе".

Во флешмобе приянли участие известные бренды.

Cмотрите фотогалерею: Украина присоединилась к флешмобу в Twitter

Ранее в Twitter украинские бренды в ироничной форме запустили флешмоб о Крыме.

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