В Колумбии восемь полицейских погибли при взрыве бомбы

Президент страны Густаво Петро назвал произошедшее саботажем работы по установлению мира в Колумбии.

На севере Колумбии в городе Сан-Луис неизвестные установили бомбу на маршруте полицейской машины. В результате взрыва восемь человек погибли. Об этом сказал президент страны Густаво Петро, сообщает Reuters в субботу, 3 сентября.

Глава государства назвал произошедшее саботажем работы по установлению мира в стране. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", – заявил он.

Глава полиции Колумбии Энри Санабриа указал, что в Сан-Луис были направлены сотрудники для проведения расследования.

Напомним, в мае нынешнего года из Колумбии в США экстрадировали нового Пабло Эскобара – главаря крупнейшего колумбийского наркокартеля Клан залива, наркобарона Даиро Антонио Усуга по прозвищу Отониэль.

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