Госдеп США одобрил продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд

В контракты включены 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder и 60 противокорабельных ракет Harpoon.

Государственный департамент США разрешил продать Германии вооружения на общую сумму почти $1,1 млрд. Об этом накануне сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

Эта предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по поддержанию надежного оборонительного потенциала, – говорится в сообщении.

Согласно опубликованным документам, если эта сделка получит окончательное одобрение, то речь пойдет о поставке 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму $85,6 млн, 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" на сумму $355 млн.

Кроме того, Госдеп разрешил продлить контракт по радиолокационным станциям на сумму $655,4 млн.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.

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