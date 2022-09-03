Направлявшееся в Украину судно заблокировало движение в Босфоре

На сухогрузе Briza произошла поломка механизмов. 107-метровый корабль бросил якорь в районе Кандилли.

Движение судов в Стамбульском проливе (Босфоре) приостановлено из-за неисправности сухогруза, следовавшего в Украину. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает Анадолу со ссылкой на главное управление береговой охраны Турции.

Указано, что 107-метровый сухогруз Briza бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.

"На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5", – говорится в сообщении.

Сотрудникам турецкой береговой охраны удалось пришвартовать сухогруз в районе Ахыркапы.

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Напомним, 1 сентября 173-метровый сухогруз Lady Zehma сел на мель в Босфорском проливе. У судна, которое перевозило 3 тыс. тонн украинской кукурузы, отказал руль. Движение через пролив было временно приостановлено.

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