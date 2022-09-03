Орбан прилетел в Москву проститься с Горбачевым

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым проходит в Колонном зале Дома союзов. У входа выстроилась огромная очередь.

В Москве началась церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 3 сентября.

Церемония проходит в Колонном зале Дома союзов. У входа выстроилась огромная очередь, сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами.

У гроба размещен большой черно-белый портрет первого и последнего президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караула. В зале множество венков с траурными лентами.

Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели, в том числе и те, с кем дружил и общался Горбачев, представители дипломатического корпуса.

Также в Дом союзов приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его кортеж подъехал к центральному входу здания и политик быстро вошел внутрь.

"Премьер Венгрии пробыл внутри здания порядка 10 минут. Он вместе с членами делегации своей страны с белыми розами в руках вошли в зал, подошли к сидевшим у гроба дочери и внучкам Горбачева, выразили им соболезнования. Затем они возложили цветы и постояли у гроба, после чего покинули зал", – говорится в сообщении.

Также СМИ сообщили, что каких-либо личных встреч у Орбано не запланировано.

Похоронят Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года.

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Напомним, 30 августа Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

Накануне СМИ сообщили, что Михаил Горбачев очень переживал из-за войны в Украине. Он был потрясен полномасштабный вторжением РФ в соседнюю страну.

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