Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, одной из главных тем которого стала ситуация в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 3 сентября.
"Затронута также ситуация в Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции зерновой сделки", – говорится в сообщении.
Кроме того, в контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Сочи 5 августа, президентами были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией.
"Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", – заявили в Кремле.
Напомним, 18 августа Эрдоган приезжал во Львов на саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гетерриша. Корреспондент.net подробно писал о многовекторной политике президента Турции.
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