На Камчатке погибла группа туристов при восхождении на вулкан

На вулкан Ключевская сопка пыталась подняться группа туристов с двумя гидами – всего 12 человек...

В России на Камчатке пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской. Об этом сообщило правительство Камчатского края в субботу, 3 сентября.

"На Камчатке к Ключевскому вулкану, на котором, по предварительным данным, полученным от гида, погибли пять приезжих туристов, еще один путешественник находится без сознания, и пострадал один гид, был направлен вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 30 августа на вулкан выдвинулась группа туристов с двумя гидами – всего 12 человек. Большинство из них приехали из других регионов России, в том числе и гиды. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска.

Накануне девять из двенадцати человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере.

Связь с группой на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида. Подробности происшествия выясняются. Тем временем, туристам, которые сейчас находятся на высоте, рекомендовано спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.

Напомним, Ключевская сопка (Ключевской вулкан) – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота – 4,8 тыс. метров.

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