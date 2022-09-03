В Великобритании прошли выборы на пост премьер-министра

Фаворитом на выборах считают министра иностранных дел Лиз Трасс. Букмекеры оценивают вероятность победы Трасс в 95%.

В Великобритании завершилось голосование за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра, который сменит уходящего в отставку Бориса Джонсона. Об этом сообщает BBC.

Фаворитом на выборах считают министра иностранных дел Лиз Трасс. Букмекеры оценивают вероятность победы Трасс в 95%, а ее соперника - бывшего канцлера казначейства Риши Сунака - в 5%.

Имя нового премьера Великобритании будет известно 5 сентября. Победитель вступит в должность на следующий день после официального назначения королевой, а затем новый глава правительства приступит к формированию Кабинета министров.

Ранее Трасс рассказала, кому позвонит первому, когда займет должность премьера Великобритании.

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