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ЕС готов к прекращению поставок газа из РФ - СМИ

Еврокомиссар по экономике заверил, что ЕС "хорошо подготовлен" на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению.
ЕС готов к прекращению поставок газа из РФ - СМИ

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони во время экономического форума в Италии заверил, что ЕС "хорошо подготовлен" на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению. Об этом сообщает Les Echos.

"Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян придерживаться контрактов, но, если они этого не сделают, мы готовы реагировать", - заявил Джентилони.

В тоже время СМИ сообщают о возобновлении работы Северного потока -1.  

Напомним, ЕС назвал российскую компанию Газпром ненадежным поставщиком, а Россию обвинили в цинизме, поскольку она не выполняет контракты, а предпочитает сжигать газ.

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