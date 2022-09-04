Во Франции начали восстанавливать витражи Нотр-Дам

Восемь производителей стекла из Франции приступили к кропотливой работе по очистке и восстановлению 39 высоких окон.

В Париже начались работы по очистке и восстановлению витражей Собора Парижской Богоматери, который пострадал от масштабного пожара три года назад. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщает Reuters.

Отмечается, что большая часть витражей смогли выдержать жару и пламя, но были сильно загрязнены дымом и пылью, которые блокировали внешний свет и затемняли цветовую гамму 170-летнего стекла.

Восемь производителей стекла из Франции приступили к кропотливой работе по очистке и восстановлению 39 высоких окон в нефе, хорах, трансепте и ризнице древнего собора.

Процесс очистки стекла включает осторожное протирание поверхности ватой, смоченной в воде и этаноле, - деликатный и повторяющийся процесс, направленный на сбор отложений без повреждения окна.

Собор был закрыт на реставрацию, так как пожар в апреле 2019 года уничтожил его крышу, а шпиль рухнул в своды.

По планам открыть собор, построенный в 12 веке, хотят в 2024 году, когда во Франции будут проходить Олимпийские игры.

Напомним, о начале работ по реставрации Нотр-Дам сообщили в декабре 2021 года.

А в марте 2021 года сообщалось, что во Франции срезают 200-летние дубы для Нотр-Дама.

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