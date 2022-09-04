WSJ рассказала о плане наступления ВСУ на юге

Украинские военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

Успех контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны может принимать разные формы, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников и западных аналитиков.

Даже не отвоевывая значительных позиций, ВСУ могут добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою.

Украинские власти говорят, что у них нет ни вооружения, ни живой силы для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого, украинские военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

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Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ждет массированной атаки Украины.

"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он, подчеркнув, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.

В докладе Института изучения войны, опубликованном в ночь на 4 сентября, говорится, что целью контрнаступления ВСУ на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии.





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