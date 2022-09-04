Индия резко сократила закупки нефти из РФ после визита чиновников США

США предложили правительству второй крупнейшей экономики Азии присоединиться к потолку цен на российскую нефть.

"Восточный экспресс" российских нефтяников, везущий баррели в Азию вместо Европы, продолжает давать сбои. За неделю, завершившуюся 26 августа, поставки нефти из России азиатским клиентам упали до минимума с первого месяца войны, подсчитало агентство Bloomberg на основе данных по отслеживанию танкеров.

К Китаю, который начал сокращать еще закупки в июле, присоединилась Индия, которая с весны скупала нефть, попавшую под бойкот в Западной Европе.

За месяц потоки российской нефти в Индию сжались на 40 процентов: в конце июля это было 960 тысяч баррелей в день, в середине августа - 740 тысяч баррелей, а на последней неделе - 570 тысяч.

Китай закупал при этом закупал 810 тысяч баррелей в день - на 35 процентов меньше, чем в начале июня.

Еще 340 тысяч баррелей в сутки вывезли из российских портов танкеры, не указавшие пункт назначения. Но даже если весь этот объем в конечном итоге окажется на индийских или китайских НПЗ, поставки в Азию будут минимальными с начала апреля (1,72 млн баррелей в день).

"Шантаж Путина провалился". Евросоюз запасся газом

Проблемы на индийском рынке возникли у российских нефтяников после того, как в Нью-Дели побывала делегация чиновников из США во главе с замминистра финансов Уолли Адеймо - координатором санкционной политики в Вашингтона.

США предложили правительству второй крупнейшей экономики Азии присоединиться к потолку цен на российскую нефть - то есть не покупать баррели дороже 40-60 долларов. Публично об итогах переговоров ничего не сообщалось. Но по данным Bloomberg, правительство Индии де-факто ответило отказом, заявив, что для сделки нужен "более широкий консенсус".

Россия угрожает полностью остановить поставки сырья странам, которые введут потолок. И в этом случае Индии, покрывающей импортом 85 процентов своих потребностей в топливе, придется покупать нефть на рынке по мировым ценам, тогда как сейчас она достается со скидкой около 18 долларовза баррель.

Адеймо также попросил власти Индии внимательнее отслеживать то, куда уходят товары, произведенные из российской нефти,- например, пластик не должен попадать на американский рынок, рассказал источник Bloomberg.

Несмотря на то, что привлечь Индию к идее потолка цен пока не удалось, страны G7 согласовали этот механизм на встрече министров финансов в пятницу. С 5 декабря, когда вступает в силу нефтяное эмбарго ЕС, услуги по перевозке и страхованию российских баррелей будут попадать под санкции, если цена превысит установленный лимит. Сам лимит, впрочем, пока не утвержден.

Власти США опасаются, что слишком низкая цена - например, 40 долларовза баррель - приведет к тому, что Россия свернет добычу, устроив вслед за "газовым голодом" - нефтяной.

Эмбарго ЕС на российскую нефть оставит неприкаянными 1,25 млн баррелей в день, оценивают аналитики Goldman Sachs. Продать весь этот объем в КНР едва ли будет возможно: китайские НПЗ уже закупают возможный максимум российских сортов, и в силу технических особенностей больше «переварить» просто неспособны, говорит аналитик Kpler Хумаюн Фалакшали.

В итоге России придется сокращать добычу, полагает Международное энергетическое агенство. По его прогнозу, уже в начале следующего года производство нефти в РФ упадет на 20 процентов, до 8,8 млн баррелей в сутки - минимума с 2002-03 годов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet