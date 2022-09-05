Зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 летел из Хереса на юге Испании без установленного пункта назначения.

У берегов Латвии разбился частный самолет Cessna 551, на перехват которого поднимали истребители НАТО. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на шведских спасателей.

Самолет, зарегистрированный в Австрии, вылетел в 14.56 мск из города Херес на юге Испании и, по данным FlightRadar24, не указал конкретный пункт назначения. По информации немецкого Bild, самолет должен был приземлиться в Кельне. На его борту находились четыре человека: пилот, мужчина, женщина и их дочь.

После взлета пилот сообщил о проблемах с давлением в салоне, а затем перестал выходить на связь. Во время полета самолет дважды повернул, в Париже и Кельне, пролетел над Балтийским морем, проходя мимо шведского острова Готланд. Около 19.30 он начал быстро терять скорость и высоту. В 19.45 самолет упал у берегов Латвии.

Как пишет шведский Aftonbladet, с самолетом пытались выйти на контакт пилоты истребителей в Испании, Франции, Германии и Дании, однако военные летчики заметили отсутствие пилота в кабине частного самолета. По запросу Латвийской спасательной службы на место крушения направили вертолет шведской береговой охраны.

Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение самолет Ан-12.