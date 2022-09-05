Смертник взорвался возле посольства РФ в Кабуле, есть погибшие

При нападении смертника погибли двое сотрудников посольства

В Афганистане террорист-смертник подорвался возле посольства РФ в Кабуле. Погибли два человека, еще 11 получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

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По имеющейся информации, охранник посольства застрелил террориста, когда тот пытался проникнуть на территорию дипучреждения. При этом взрывное устройство все равно сработало.

В то же время российские СМИ пишут, что в результате взрыва погибли как минимум 10 человек, еще восемь получили ранения. При этом в МИД РФ говорят, что среди погибших – два сотрудника посольства, не уточняя их должности и гражданство.

Напомним, Захарова предложила бросить камни в посольство Эстонии. Представитель министерства иностранных дел РФ заявила, что камни могут прилететь в окна эстонского посольства в Москве.

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