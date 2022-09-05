Солдат РФ и Украины в обнимку: закрасили скандальный мурал в Мельбурне

Скандальный мурал в Мельбурне пришлось зарисовать, ведь он "является абсолютно оскорбительным для всех украинцев".

Недавно открытый мурал в Мельбурне вызвал отрицательные эмоции у многих. На изображении русский и украинский солдаты обнимаются.

Мурал, который изображает солдата России и обнимающиеся солдата Украины, "является абсолютно оскорбительной для всех украинцев". Об этом написал посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко написал об этом в Twitter.

"У художника нет никакого представления о вторжении RU в Украину и разочаровывает то, что это было сделано без консультации с украинской общиной в Мельбурне", - написал посол в посту.

Через несколько дней художник мурала Питер Ситон извинился перед украинским народом в видео и сразу зарисовал его.

"Я извиняюсь перед украинским народом, если я обидел его, а я, очевидно, обидел, но это не было моим намерением. Моим намерением было продвижение мира", - сказал он в своем посту в Instagram.

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