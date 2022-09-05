В Казахстане заявили об "извинениях" посла Украины из-за слов о войне

У Петра Врублевсккого было "повышенное эмоциональное состояние", пояснили в МИД Казахстана.

Украинский посол Петр Врублевский якобы принес извинения за свое "недоброжелательное высказывание". Об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает NUR.KZ в понедельник, 5 сентября.

"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, потому что дипломатия больше направлена на сближение", – заявил Смадияров.

Он напомнил, что в МИД Казахстана пригласили украинского посла и довели до него свое недовольство его высказываниями

"Он принес свои извинения и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что там, у него дома, идет война. Сейчас, по официальным данным, он находится в отпуске", – добавил Смадияров.

Напомним, в МИД Казахстана выразили недовольство интервью посла Украины местному блогеру Диасу Кузаирову. Тогда Петр Врублевский, в частности, сказал о россиянах: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".