Еврокомиссия озвучила предложения по борьбе с энергокризисом

Владимир Путин пытается использовать энергоресурсы как оружие, но он потерпит неудачу, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Руководство Еврокомиссия подготовило несколько инициатив, которые помогут странам ЕС бороться с энергетическим кризисом, искусственно созданным Россией. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter в понедельник, 5 сентября.

Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать энергоресурсы как оружие, сокращая поставки и манипулируя европейскими рынками.

"Он потерпит неудачу. Европа победит", – написала глава Еврокомиссми.

По ее словам, уже разработано ряд предложений, среди которых:

Снижение спроса на электроэнергию

Ограничение цен на трубопроводный газ из России

Помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов от энергетического сектора

Обеспечение поддержки производителям электроэнергии, которые сталкиваются с проблемами ликвидности, связанными с изменением цен.

Напомним, на этой неделе министры стран Евросоюза проведут совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт газа из РФ.

Об этом стало известно после того, как Кремль анонсировал проблемы с поставками газа в Европу до тех пор, пока не будут смягчены или отменены санкции.

Ранее сообщалось, что 2 сентября цена на газ в Европе упала ниже 1900 долларов. А сегодня цена подскочила сразу на 30%, превысив 2800 долларов.