Польша отменила налог на доходы для украинских беженцев

Такой шаг был сделан чтобы освободить работающих удаленно украинских беженцев двойного налогообложения.

Власти Польши отменили налог на доходы, который распространялся на украинских беженцев, работавших удаленно, сообщает money.pl.

Отмечается, что граждане Украины, въехавшие на территорию Польши после 24 февраля и работавшие удаленно, должны были до 20 сентября подать декларацию и уплатить налог на доходы - PIT ( Personal Income Tax ). Он обязателен для всех, кто долгое время находится в стране и имеет доход независимо от гражданства.

Согласно законодательству, приехавшие в феврале беженцы должны самостоятельно оплатить налог в сентябре, если они работают удаленно.

После 183 дней пребывания в Польше такие беженцы стали бы резидентами и платили налоги, но эту норму для граждан Украины отменили. Нововведение касается только тех украинцев, на которых распространяется спецакт, то есть они "беженцы от войны".

Ранее сообщалось, что правительство Украины разработало предложения для стран ЕС по упрощению жизни беженцев за рубежом. Среди них - как избежать двойного налогообложения.