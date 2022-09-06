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РФ потеряла более 80 тыс. военных - Минобороны Британии

По мнению экспертов, такие потери будут иметь долгосрочные последствия для российской армии и ее боеспособности.
РФ потеряла более 80 тыс. военных - Минобороны Британии

Оккупационная армия Путина с начала полномасштабной войны против Украины потеряла более 80 тысяч солдат и не достигла при этом никакой стратегической цели, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. Об этом сообщает Express.

"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава… Это будет иметь долгосрочные последствия для российской армии и ее будущей боеспособности", - сказал Уоллес.

По оценкам оборонного ведомства Великобритании, более 25 тыс. российских захватчиков погибли в Украине, а если учесть раненых и пленных, то Россия потеряла более 80 тысяч военных.

Напомним, в СБУ сообщили, что собрали доказательства военных преступлений еще двух российских генералов.

 

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