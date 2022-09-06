Путин готов отказаться от принципа взаимности в вопросе безвиза

Президент РФ сказал, что поручит МИД проработать отмену виз для иностранных туристов, причем не основываясь на взаимности.

Россия готова ввести безвизовый режим для иностранцев без взаимности. На эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, сообщают во вторник, 6 сентября, РосСМИ.

"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить..." - сказал Путин.

При этом, по словам главы Кремля, в данном случае он бы "не цеплялся за взаимность".

"Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин.

Напомним, сегодня Еврокомиссия одобрила усложнение визового режима с Россией. Теперь россиянам грозит более длительный, дорогой и сложный процесс получения шенгенской визы.

Также сообщалось, что МИД РФ запросило у США более 50 виз, но ему отказали.