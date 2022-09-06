Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Путин готов отказаться от принципа взаимности в вопросе безвиза

Президент РФ сказал, что поручит МИД проработать отмену виз для иностранных туристов, причем не основываясь на взаимности.
Путин готов отказаться от принципа взаимности в вопросе безвиза

Россия готова ввести безвизовый режим для иностранцев без взаимности. На эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, сообщают во вторник, 6 сентября, РосСМИ.

"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить..." - сказал Путин.

При этом, по словам главы Кремля, в данном случае он бы "не цеплялся за взаимность".

"Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин.

Напомним, сегодня Еврокомиссия одобрила усложнение визового режима с Россией. Теперь россиянам грозит более длительный, дорогой и сложный процесс получения шенгенской визы.

Также сообщалось, что МИД РФ запросило у США более 50 виз, но ему отказали.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK