Путин готов отказаться от принципа взаимности в вопросе безвиза
Россия готова ввести безвизовый режим для иностранцев без взаимности. На эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, сообщают во вторник, 6 сентября, РосСМИ.
"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить..." - сказал Путин.
При этом, по словам главы Кремля, в данном случае он бы "не цеплялся за взаимность".
"Я знаю, общий принцип у МИДа - принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет", - отреагировал Путин.
Напомним, сегодня Еврокомиссия одобрила усложнение визового режима с Россией. Теперь россиянам грозит более длительный, дорогой и сложный процесс получения шенгенской визы.
Также сообщалось, что МИД РФ запросило у США более 50 виз, но ему отказали.