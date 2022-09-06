Гораздо мрачнее ожидаемого. Доклад об экономике РФ

Российские эксперты в правительственном докладе ожидают усиления антироссийских санкций и присоединения к ним новых стран.

Американские и европейские санкции, введенные против Россия из-за развязанной ею войны в Украине, могут привести к более длительной и глубокой экономической рецессии, чем ожидалось ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет правительства РФ, который оказался в распоряжении у агентства.

Все представленные в докладе сценарии прогнозируют, что санкционное давление на Россию усилится, поскольку к ограничительным мерам присоединятся новые страны. Резкий отказ Европы от российской нефти и газа может стать ударом для Кремля, говорится в докладе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Более длительная и глубокая рецессия

Российские чиновники и эксперты подготовили для правительства РФ доклад, в котором попытались оценить влияние санкций, введенных против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, изучивший копию доклада.

30 августа доклад, который готовили несколько месяцев в попытке "оценить истинное влияние экономической изоляции России" из-за вторжения в Украину, представили на закрытой встрече высокопоставленных российских чиновников. Подлинность отчета агентству подтвердили источники, знакомые с ходом обсуждения.

Bloomberg пишет, что "конфиденциальный отчет контрастирует с оптимистичными публичными заявлениями" российских чиновников. В документе говорится, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций Запада, которые угрожают важным секторам российской экономики.

Из отчета следует, что реальные перспективы роста экономики в России ограничены, а каждый из представленных сценариев предполагает падение ВВП как минимум до 2024 года. Всего эксперты выделили три таких сценария:

Целевой - падение ВВП (от уровня 2021 года) на 2,9% в 2022 году, на 3,8% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году, с последующим ростом до 16,9% к 2030 году.

Инерционный - падение ВВП на 3,5% в 2022 году, на 8,3% в 2023 году и рост до 3,7% к 2030 году.

Стрессовый - падение ВВП на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023 году и на 11,9% в 2024 году. К 2030 году падение замедлится до 3,6%, однако экономика не выйдет на показатели 2021 года.

Все сценарии, по данным Bloomberg, предполагают усиление санкционного давления, в том числе со стороны стран, до сих пор занимавших нейтральную позицию.

Помимо ограничений, которые коснулись около четверти российского импорта и экспорта, в отчете подробно описывается, как Россия уже сегодня сталкивается с блокадой, "затронувшей практически все виды транспортировок", что еще больше ограничило экономический потенциал страны.

"По данным доклада, в течение следующих года или двух возможно снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, а эти сектора перестанут быть драйверами экономики", - говорится в публикации Bloomberg.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу может обойтись бюджету в 400 млрд рублей ($6,6 млрд) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе. Россия также может сократить добычу СПГ из-за отсутствия необходимых технологий для строительства таких заводов.

Из доклада также следует, что от санкций в большей мере пострадают:

сельское хозяйство - семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, корма для рыб и аминокислоты

авиация - отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации;

машиностроение - Россия производит только 30% от необходимых станков, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос

фармацевтика - около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья

связь и информационные технологии: из-за ограничений по производству сим-карт к 2025 году страна может столкнуться с их дефицитом, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет

металлы - из-за санкций производители металлов будут терять до $5,7 млрд в год

ИТ - к 2025 году до 200 тыс. ИТ-специалистов могут покинуть страну

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал доклад, опубликованный Bloomberg, "рабочей страшилкой", которая показывает, как российская экономика будет развиваться без сопротивления санкциям.

По его словам, Россию ожидает экономический рост, который начнется в 2024 году. А к 2030 году, как говорит министр, российский ВВП окажется выше уровня 2021 года на 17 процентов. Но только при условии быстрой адаптации к нынешним условиям, подчеркнул он.