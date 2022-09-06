Bloomberg узнал потери РФ от западных санкций

Отчет российских аналитиков "рисует гораздо более ужасную картину, чем обычно делают чиновники в своих оптимистичных публичных заявлениях".

В российском правительстве подсчитали, что потеряют 6,6 млрд долларов из-за решения о полной остановке газоснабжения в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет правительства РФ.

Отмечается, что документ, предоставленный 30 августа на рассмотрение российского правительства экспертной группой, "рисует гораздо более ужасную картину, чем обычно делают чиновники в своих оптимистичных публичных заявлениях".

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу (на главный экспортный рынок РФ) может стоить российскому бюджету до 400 миллиардов рублей (или 6,6 миллиарда долларов США) в год в виде утраченных налоговых поступлений.

При этом полностью компенсировать потерю объемов продаж новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

Авторы отчета подчеркивают значительный негативный ущерб от санкций, введенных из-за военного вторжения РФ в Украину. В частности, российские производители металлопродукции будут терять около 5,7 млрд долларов в год из-за влияния западных санкций.

Значительный ущерб несет и нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли РФ после того, как западные санкции в отношении российской сырой нефти и нефтепродукции вступят в силу.

Не меньший вред российской экономике нанесут и санкции, которые касаются ограничения экспорта технологий. Больше всего от западных санкций пострадают такие импортозависимые отрасли российской экономики как фармацевтика, машиностроение, авиационные и другие транспортные перевозки, а также связь и ИТ-сектор.

Даже в сельскохозяйственном секторе, где Кремль рекламировал свои усилия по замене иностранных поставок, зависимость от ключевых импортозависимых факторов производства может вынудить россиян сократить потребление продуктов питания.

Также в отчете впервые официально признана вероятность большого "оттока мозгов" из РФ – по оценкам его авторов, к концу 2025 года Россия может покинуть до 200 тысяч ИТ-специалистов.

Напомним, накануне Россия пообещала Европе проблемы с газом до отмены санкций.