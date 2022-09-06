В своей первой речи на посту премьера Британии Трасс вспомнила об Украине

Она назвала войну, которую Россия развязала в Украине, "ужасающей". Также Трасс рассказала о своих планах на новом посту.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, произнесла первую речь на посту, вспомнив о войне России против Украины, сообщает The Guardian.

"Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными препятствиями, вызванными ужасающей войной России в Украине и последствиями COVID", - заявила Трасс.

Она пообещала развить экономику Британии при помощи понижения налогов и ряда реформ.

"Я снижу налоги, чтобы вознаградить тяжелый труд и стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло", - отметила премьер.

При этом Трасс заявила, что она будет работать над борьбой с энергетическим кризисом.

"Я займусь решением энергетического кризиса, вызванного путинской войной. На этой неделе я приму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение", - подчеркнула Трасс.

Также в своей речи новоизбранный премьер Британии пообещала улучшить сферу здравоохранения страны.

Как сообщалось, Лиз Трасс вступила в должность британского премьера. Сегодня королева Великобритании Елизавета II назначила ее на эту должность.

Напомним, накануне новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана действующий глава МИД страны Лиз Трасс. Она стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.