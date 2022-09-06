Шольц пояснил отказ передавать Украине танки

Канцлер ФРГ заявил, что его страна делает достаточно для военной помощи Украине, а при вопросе о танках и авиации, сослался на Байдена.

Германия достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику принимается в координации с союзниками. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине – например, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze 2000… Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки", – сказал он.

На вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, канцлер вспомнил статью президента США Джо Байдена в The New York Times, "и такая же позиция остальных партнеров в Группе семи.

"Я с самого начала говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", – сказал Шольц.

"Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл", - сказал он, добавив, что Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что у Украины практически нет шансов на то, что Германия и другие страны НАТО начнут поставки танков.

Напомним, перед поездкой в Германию Шмыгаль призвал ФРГ и США начать поставки в Украину танков.