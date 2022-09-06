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В ООН назвали условие для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС

Гутерриш заявил, что "по-прежнему серьезно обеспокоен в связи с ситуацией на Запорожской АЭС и вокруг нее, включая сообщения о недавних обстрелах".
В ООН назвали условие для предотвращения ядерной катастрофы на ЗАЭС

Чтобы избежать ядерной катастрофы на Запорожской АЭС необходимо создать демилитаризованный периметр вокруг нее, а также прекратить любые военные действия в направлении станции или из нее. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета безопастности ООН.

 

По словам Гутерреша, любой ущерб, намеренный или случайный, наносимый самой крупной АЭС в Европе, или же ущерб любому другому ядерному объекту в Украине может привести к ядерной катастрофе, которая повлияет на близлежащий регион и выйдет за его пределы.

Генсек ООН призвал предпринять всевозможные шаги, чтобы избежать этого сценария.

"В качестве первого шага российские и украинские силы должны обязаться не вести никаких военных действий в направлении этого объекта или из него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", - сказал он.

В качестве второго шага Гутерреш назвал соглашение по демилитаризованному периметру вокруг станции. В частности, это предусматривает обязательство российских сил вывести военнослужащих и технику с периметра, а также обязательство украинских сил не выдвигаться на этот периметр.

Напомним, сегодня МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС, призвав создать защитную зону вокруг атомной электростанции для предотвращения ее повреждения.

Также стало известно, что АЭС покинула часть сотрудников миссии, на ней осталось два представителя МАГАТЭ.

 

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