Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Трасс сдержала обещание, что после ее избрания на должность, Зеленский будет первым мировым лидером, с которым она официально пообщается.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла приглашение главы украинского государства Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом во вторник, 6 сентября, заявила пресс-служба правительства Великобритании. "В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому народу и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании", - говорится в сообщении Даунинг-стрит. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первым из мировых лидеров поговорил с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Накануне Трасс была избрана новым главой Консервативной партии и премьером. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии, а за ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, - 42,6%.Во вторник королева Елизавета II приняла отставку предшественника Трасс Бориса Джонсона. Она дала аудиенцию Трасс и попросила ее сформировать новое правительство.