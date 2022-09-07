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Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Трасс сдержала обещание, что после ее избрания на должность, Зеленский будет первым мировым лидером, с которым она официально пообщается.
Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла приглашение главы украинского государства Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом во вторник, 6 сентября, заявила пресс-служба правительства Великобритании.   "В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому народу и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.   Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первым из мировых лидеров поговорил с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.   Накануне Трасс была избрана новым главой Консервативной партии и премьером. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии, а за ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, - 42,6%.

Во вторник королева Елизавета II приняла отставку предшественника Трасс Бориса Джонсона. Она дала аудиенцию Трасс и попросила ее сформировать новое правительство.

 

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