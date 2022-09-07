Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении границы

В Литве заявляют, что белорусские чиновники способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов в страну.

Литва обвинила Беларусь в преднамеренном повреждении заграждения на границе между странами. В связи с этим представителя белорусского посольства вызвали в МИД. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Ему вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера на литовской государственной границе", - говорится в сообщении.

В Литве отметили, что подобные действия Вильнюс расценивает как провокацию и грубое нарушение договора о правовом режиме литовско-беларуской государственной границы.

МИД потребовал от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

В конце августа Литва завершила строительство физического барьера на границе с Беларусью. На участках границы протяженностью около 550 километров появились забор и колючая проволока. Ранее Польша тоже построила ограждение. Летом и осенью 2021 года эти страны страдали от миграционного кризиса, искусственно созданного минским режимом.