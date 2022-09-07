В Латвии вернут обязательную воинскую службу

Из-за войны в Украине власти Латвии решили вернуть в стране всеобщую воинскую повинность, которая действовала ранее.

Кабинет министров Латвии одобрил введение обязательной военной службы для мужчин от 18 до 27 лет и добровольной для женщин того же возраста. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает LSM.

Как сообщил на пресс-конференции министр обороны Латвии Артис Пабрикс, в 2023 году состоятся две волны призыва - в январе и июле, во время которых ожидается привлечение на военную службу около 1000 латвийцев.

Первый призыв, в январе, будет проходить еще на добровольной основе, тогда как июльский станет обязательным.

Призывники получат возможность записываться в армию или проходить службу в национальной гвардии по 20 дней в году в течение пяти лет. Им также будет доступен курс командира взвода и альтернативная служба. Согласно новым правилам, в армии латвийские призывники пробудут год: 11 месяцев будет длиться служба, еще месяц - отпуск. По выходным солдаты срочной службы смогут находиться дома, остальные пять дней они обязаны будут пребывать в казармах.

Всеобщий призыв существовал в стране и ранее: Верховный Совет Латвии принял закон о обязательной воинской службе в сентябре 1991 года. Согласно этому закону, все граждане в возрасте от 19 до 50 лет должны были отслужить в армии. Первый призыв состоялся в апреле 1992 года, последний - в конце ноября 2006, а в 2007 году всеобщая повинность была отменена.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной.