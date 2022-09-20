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Медведев сказал, зачем РФ хочет аннексировать украинские регионы

В Москве снова намекнули на ядерную угрозу
 |  Автор: Юрий Кобзар
Медведев сказал, зачем РФ хочет аннексировать украинские регионы
Медведев намекнул на применение ядерного оружия / EPA / UPG

Аннексия украинских территорий Донбасса и юга позволит России использовать “все силы самозащиты” для их удержания. Об этом заявил экс-президент РФ, действующий замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у себя в соцсетях.

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"После их (псевдореферендумов – ред.) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты" , – заявил Медведев.

Также он заявил, что после внесения в российскую конституцию соответствующих поправок будущие власти РФ якобы не смогут обратить эти решения вспять.

Напомним, в ОП отреагировали на срочные “референдумы” оккупантов. У Зеленского считают, что Кремль просто хочет успокоить свою аудиторию. 

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