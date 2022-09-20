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Запад обсуждает передачу своих танков Украине

Такой вариант находится “на столе” вместе с другими видами оружия
 |  Автор: Юрий Кобзар
Запад обсуждает передачу своих танков Украине
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Вопрос предоставления Украине танков западного производства в настоящее время является одним из обсуждаемых вариантов. Об этом заявил спикер Министерства обороны США на брифинге для журналистов, пишет "Европейская правда".

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Он отметил, что сегодня ВСУ приходится воевать на танках советского производства. Причем США приложили много усилий, чтобы европейские страны передали Украине эти танки.

"Но, когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что наступит день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им придется перейти на модели, совместимые с НАТО”, – заявил спикер. 

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На уточняющий вопрос журналиста, рассматривается ли сейчас возможность передачи западных танков, о которых просит Украина, представитель Пентагона заявил, что танки сейчас на столе переговоров вместе с другими видами вооружений. 

Напомним, Британия вооружит Украину на 2,63 млрд долл. Журналисты узнали, сколько денег британцы намерены потратить на военную помощь Украине.

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